Катастрофа Ту-154 неожиданно повлияла на туристический рынок Сочи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сразу после крушения Ту-154 в Интернете начались бурные обсуждения безопасности полетов. Как никак, у многих куплены путевки на Новый год в Сочи и на курорты Красной поляны.

По ситуации на вечер понедельника, как «МК» рассказали в одном из туристических агентств Москвы, отказов по причине случившей трагедии нет, но звонки от напуганных туристов поступают, причем в немалых количествах.

Судя по опыту предыдущих авиапроисшествий, и в первую очередь катастрофы с российским самолетом в Египте, обычно требуется пара недель, чтобы граждане смогли отойти от пережитого шока. Тем не менее, по оценкам представителей туристического рынка, в нынешней ситуации спад возможен только по будущим продажам, тогда как по предстоящим праздникам ситуация уже не изменится. Вряд ли кто-то за несколько дней до Нового года станет сдавать путевки. Отказ чреват попаданием под штрафные санкции. Вряд ли кто-то захочет терять деньги и тем самым портить себе праздник. Тем более, что большинство туров на зимние каникулы уже давно распроданы.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заметил, что напрямую к туризму, в отличие от катастрофы с А-321 над Синаем, катастрофа Ту-154 отношения не имеет. «Аэропорт Сочи доказал свою надежность, принимая во время Олимпиады более 70 бортов в сутки. Поэтому, спад спроса, скорее всего, будет значительно меньшим, чем после катастрофы А321», - подчеркнул он.