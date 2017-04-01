Касымбек прокомментировал инцидент с самолетом «Эйр Астаны»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек прокомментировал сегодняшний случай с рейсом «Эйр Астаны» из Алматы в Дубай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Система самолета указывала на неполадки двигателя, и решение в итоге приняли пилоты компании. Был момент, когда система показывала отказ навигационного оборудования, но в компании приняты в соответствии с международными стандартами высокие требования по безопасности. Поэтому экипаж моментально по получении этого сигнала осуществляет посадку. Работа экипажа в этих случаях показала, что пилоты высокой квалификации», - сказал Женис Касымбек, отвечая на вопросы журналистов по итогам Правительственного часа в Мажилисе Парламента РК.

По его словам, компания на сегодня следует высоким требованиям безопасности.

«Любой сигнал - датчик сработал обоснованно или нет, экипаж «Эйр Астаны» принимает решение о посадке самолета, то есть безопасность в первую очередь. А по этим фактам идут достаточно серьезные расследования, они закончатся, я вам дам информацию», - добавил министр.

«Действительно за март месяц четыре ситуации было. В целом если брать годовую статистику по «Эйр Астане» достаточно хороший уровень пунктуальности, хороший уровень по вопросам безопасности», - отметил Касымбек.

Как отметил министр, «Эйр Астана» последние пять лет входит в первую пятерку по сервису и безопасности среди авиакомпаний Восточной Европы и Центральной Азии.

«Вопрос безопасности в этой отрасли очень серьезный. Здесь не может быть каких-то оплошностей и недоработок. Последний месяц действительно был какой-то аномальный. Поэтому совместно с транспортной прокуратурой мы разбирательство сегодня проводим», - сказал Женис Касымбек.

Как сообщалось, 10 апреля самолет, выполнявший рейс КС895 из Алматы в Дубай, вернулся в аэропорт Алматы по технической причине и совершил посадку в 8:33. Пилот следовал всем международным процедурам безопасности. Борт был заменен на другое воздушное судно.