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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154
26 Декабря 01:17 189

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе, которая унесла жизни 92 человек.    

«Искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе над Черным морем. Трагедия! К огромному сожалению, погибла Елизавета Глинка (Доктор Лиза), чья благотворительная деятельность принесла облегчение тысячам страждущих», - написал спикер Сената в твиттере.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены у черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира - восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

26 декабря в России объявлен днем общенационального траура.

 

 

 

Ключевые слова: Казахстан и Россия, Происшествия, Внешняя политика Казахстана,
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