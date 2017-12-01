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Касым-Жомарт Токаев поздравил Данэлию Тулешову с победой в конкурсе «Голос. Дiти»

19 Декабря 2017 00:57 1537
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Касым-Жомарт Токаев поздравил Данэлию Тулешову с победой в конкурсе «Голос. Дiти»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Данэлию Тулешову с победой в украинском вокальном конкурсе « Голос. Дiти». Об этом передает МИА «Казинформ».

«Данэлия Тулешова победила на украинском песенном конкурсе « Голос. Дiти». Поздравляю эту талантливую девочку из Алматы, ее родителей и преподавателей. Желаю дальнейших успехов. Данэлия хорошо выступила на торжественном приеме в Астане по случаю 26-летия Независимости РК», - написал в своем Твиттере Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, 11-летняя алматинка Данэлия Тулешова стала победительницей украинского шоу «Голос. Дiти». В суперфинале юная исполнительница спела песню «Не твоя війна» группы «Океан Эльзы», заставив прослезиться своего наставника Диму MONATIKа и многих зрителей в зале.

Украинское шоу «Голос. Дiти» стартовало 5 ноября, тогда после слепых прослушиваний Данэлия Тулешова стала одним из фаворитов проекта, за короткий срок собрав более 6 миллионов просмотров в YouTube.

 

Победитель 4 сезона «Голос. Діти» Данэлия Тулешова получила 3-месячную ротацию на «Нашем радио», а также путешествие на уикенд в Disneyland Paris. 

 

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Ключевые слова: Сенат, Культура,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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