Касым-Жомарт Токаев поздравил Данэлию Тулешову с победой в конкурсе «Голос. Дiти»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Данэлию Тулешову с победой в украинском вокальном конкурсе « Голос. Дiти». Об этом передает МИА «Казинформ».

«Данэлия Тулешова победила на украинском песенном конкурсе « Голос. Дiти». Поздравляю эту талантливую девочку из Алматы, ее родителей и преподавателей. Желаю дальнейших успехов. Данэлия хорошо выступила на торжественном приеме в Астане по случаю 26-летия Независимости РК», - написал в своем Твиттере Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, 11-летняя алматинка Данэлия Тулешова стала победительницей украинского шоу «Голос. Дiти». В суперфинале юная исполнительница спела песню «Не твоя війна» группы «Океан Эльзы», заставив прослезиться своего наставника Диму MONATIKа и многих зрителей в зале.

Украинское шоу «Голос. Дiти» стартовало 5 ноября, тогда после слепых прослушиваний Данэлия Тулешова стала одним из фаворитов проекта, за короткий срок собрав более 6 миллионов просмотров в YouTube.

Победитель 4 сезона «Голос. Діти» Данэлия Тулешова получила 3-месячную ротацию на «Нашем радио», а также путешествие на уикенд в Disneyland Paris.