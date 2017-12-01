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Касым-Жомарт Токаев поздравил Данэлию Тулешову с победой в конкурсе «Голос. Дiти»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Данэлию Тулешову с победой в украинском вокальном конкурсе « Голос. Дiти». Об этом передает МИА «Казинформ».
«Данэлия Тулешова победила на украинском песенном конкурсе « Голос. Дiти». Поздравляю эту талантливую девочку из Алматы, ее родителей и преподавателей. Желаю дальнейших успехов. Данэлия хорошо выступила на торжественном приеме в Астане по случаю 26-летия Независимости РК», - написал в своем Твиттере Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, 11-летняя алматинка Данэлия Тулешова стала победительницей украинского шоу «Голос. Дiти». В суперфинале юная исполнительница спела песню «Не твоя війна» группы «Океан Эльзы», заставив прослезиться своего наставника Диму MONATIKа и многих зрителей в зале.
Украинское шоу «Голос. Дiти» стартовало 5 ноября, тогда после слепых прослушиваний Данэлия Тулешова стала одним из фаворитов проекта, за короткий срок собрав более 6 миллионов просмотров в YouTube.
Победитель 4 сезона «Голос. Діти» Данэлия Тулешова получила 3-месячную ротацию на «Нашем радио», а также путешествие на уикенд в Disneyland Paris.
Данелия Тулешова победила на украинском песенном конкурсе « Голос. Дiти». Поздравляю эту талантливую девочку из Алматы, ее родителей и преподавателей. Желаю дальнейших успехов. Данелия хорошо выступила на торжественном приеме в Астане по случаю 26-летия Независимости РК— Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) 18 декабря 2017 г.
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