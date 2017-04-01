Касым-Жомарт Токаев осудил теракт в Египте
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК, глава Секретариата Съездов мировых и традиционных религий Касым-Жомарт Токаев в своем комментарии осудил теракт, произошедший в церкви Египта, передает МИА «Казинформ».
«Как глава Секретариата Съездов мировых и традиционных религий осуждаю теракт в христианской церкви в Египте, сочувствую жертвам злодеяния», - написал он в Твиттере.
Напомним, в результате взрыва в коптской церкви в египетском городе Танта (административный центр провинции Эль-Гарбийя в центральной части дельты Нила, считается столицей Дельты) погибли 21 человек, еще более 40 получили ранения. Также сообщается о втором взрыве, произошедшем рядом с полицейским участком.
Также у коптского православного Собора Святого Марка в египетском городе Александрия произошёл взрыв. Число жертв взрыва - 16 человек, 41 числится пострадавшим.
Как глава Секретариата Съездов мировых и традиционных религий осуждаю теракт в христианской церкви в Египте, сочувствую жертвам злодеяния— Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) 10 апреля 2017 г.
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