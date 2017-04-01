Касым-Жомарт Токаев осудил теракт в Египте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК, глава Секретариата Съездов мировых и традиционных религий Касым-Жомарт Токаев в своем комментарии осудил теракт, произошедший в церкви Египта, передает МИА «Казинформ».

«Как глава Секретариата Съездов мировых и традиционных религий осуждаю теракт в христианской церкви в Египте, сочувствую жертвам злодеяния», - написал он в Твиттере.



Напомним, в результате взрыва в коптской церкви в египетском городе Танта (административный центр провинции Эль-Гарбийя в центральной части дельты Нила, считается столицей Дельты) погибли 21 человек, еще более 40 получили ранения. Также сообщается о втором взрыве, произошедшем рядом с полицейским участком.



Также у коптского православного Собора Святого Марка в египетском городе Александрия произошёл взрыв. Число жертв взрыва - 16 человек, 41 числится пострадавшим.