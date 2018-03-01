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Касым-Жомарт Токаев: Казахстан прикладывает усилия для объединения мусульманского мира

2 Марта 2018 10:39 1276
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Касым-Жомарт Токаев: Казахстан прикладывает усилия для объединения мусульманского мира

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан прикладывает большие усилия для объединения мусульманского мира на пути прогресса и развития. Об этом сообщил председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев на форуме мусульманских ученых Евразии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Казахстан прикладывает большие усилия для объединения мусульманского мира на пути прогресса и развития. Организуя международную специализированную выставку «ЭКСПО-2017», наша страна создала площадку для обмена передовым опытом в сфере прорывных энергетических и экологических технологий. В этой выставке активно участвовали и многие мусульманские государства. На базе ЭКСПО в Астане открыт Международный финансовый центр, одним из основных направлений которого станет сотрудничество в сфере исламского финансирования. Уверен, что исламский банкинг и исламское финансирование могут внести серьезный вклад в оздоровление мировых финансов и решение проблемы бедности, недоступности кредитных ресурсов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Председатель Сената  напомнил, что вопросам внедрения передовых достижений науки и техники был посвящен специальный саммит Организации исламского сотрудничества, состоявшийся в Астане 10 сентября прошлого года. На этом саммите Президент Нурсултан Назарбаев предложил создать на примере G-20 - ОИС-15. То есть, неофициальное сообщество, которое объединит 15 ведущих стран ОИС с целью решения важных экономических вопросов в исламском мире. Важным событием этого года станет 6-й Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане. Инициируя этот форум, Президент Нурсултан Назарбаев расширил представления о методах продвижения политики мира, безопасности и справедливости.

Касым-Жомарт Токаев: Казахстан прикладывает усилия для объединения мусульманского мира 

В заключение, обращаясь к участникам форума, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сегодня перед мусульманской наукой стоит задача обновления подходов к ключевым вопросам вероучения и права, избавления от догматизма, радикализма и, тем более, экстремизма в любых их проявлениях. Ведущей силой в процессе возрождения великой исламской цивилизации должны стать лучшие духовные авторитеты - улемы, общественные деятели, теологи, религиоведы.


Касым-Жомарт Токаев: Казахстан прикладывает усилия для объединения мусульманского мира 

 

 

 

 

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Ключевые слова: Сенат, Астана, Религия,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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