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KASE: Курс тенге вырос

19 Марта 2018 11:13 593
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KASE: Курс тенге вырос

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней сессии торгов в понедельник на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 321,15 тенге за 1 доллар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.

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Относительно аналогичных торгов в пятницу курс иностранной валюты понизился на 1,61 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 320,65 тенге за 1 доллар, максимальный - 322,2 тенге. Объем торгов составил 59,95 млн долларов.

В пятницу на KASE средневзвешенный курс доллара по итогам утренней сессии торгов составил 322,76 тенге за доллар, дневной - 322,69 тенге, по итогам обеих сессий - 322,72 тенге. Общий объем торгов составил 154 млн долларов.

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Ключевые слова: Экономика,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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