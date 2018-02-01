KASE: Курс тенге вновь укрепился
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней сессии торгов во вторник на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 318,58 тенге за 1 доллар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.
Относительно аналогичных торгов в понедельник курс иностранной валюты понизился на 0,24 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 318 тенге за 1 доллар, максимальный - 318,8 тенге. Объем торгов составил 45,1 млн долларов.
В понедельник на KASE средневзвешенный курс доллара по итогам утренней сессии торгов составил 318,82 тенге за доллар, дневной - 319,03 тенге, по итогам обеих сессий - 318,91 тенге. Общий объем торгов составил 176,9 млн долларов.
Напомним, средневзвешенный курс доллара США по результатам утренних торгов на KASE в минувший четверг снизился на 0,47 тенге - с 320,06 тенге до 319,59 тенге за 1 доллар, в пятницу - на 0,11 тенге до 319,48 тенге, в понедельник - на 0,66 тенге до 318,82 тенге.
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