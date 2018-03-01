KASE: Курс тенге снова вырос

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней сессии торгов во вторник на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 320,16 тенге за 1 доллар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.

Относительно аналогичных торгов в понедельник курс иностранной валюты понизился на 0,99 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 320 тенге за 1 доллар, максимальный - 320,7 тенге. Объем торгов составил 83,9 млн долларов.

В понедельник на KASE средневзвешенный курс доллара по итогам утренней сессии торгов составил 321,15 тенге за доллар, дневной - 320,18 тенге, по итогам обеих сессий - 320,6 тенге. Общий объем торгов составил 137,05 млн долларов.

Напомним, средневзвешенный курс доллара США по результатам утренних торгов на KASE в понедельник понизился на 1,61 тенге - с 322,76 тенге до 321,15 тенге за 1 доллар.