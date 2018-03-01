KASE: Курс доллара значительно понизился
6 Марта 2018 11:23 684
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней сессии торгов во вторник на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 319,6 тенге за 1 доллар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.
Относительно аналогичных торгов в понедельник курс иностранной валюты понизился на 1,85 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 319,32 тенге за 1 доллар, максимальный - 320,1 тенге. Объем торгов составил 88,65 млн долларов.
В понедельник на KASE средневзвешенный курс доллара по итогам утренней сессии торгов составил 321,45 тенге за доллар, дневной - 321,15 тенге, по итогам обеих сессий - 321,26 тенге. Общий объем торгов составил 128,95 млн долларов.
Ключевые слова: Экономика,
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