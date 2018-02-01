KASE: Курс доллара понизился

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней сессии торгов в понедельник на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 318,82 тенге за 1 доллар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.

Относительно аналогичных торгов в пятницу курс иностранной валюты понизился на 0,66 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 318,4 тенге за 1 доллар, максимальный - 319,3 тенге. Объем торгов составил 99 млн долларов.

В пятницу на KASE средневзвешенный курс доллара по итогам утренней сессии торгов составил 319,48 тенге за доллар, дневной - 319,87 тенге, по итогам обеих сессий - 319,65 тенге. Общий объем торгов составил 111,15 млн долларов.

Напомним, средневзвешенный курс доллара США по результатам утренних торгов на KASE в минувший четверг снизился на 0,47 тенге - с 320,06 тенге до 319,59 тенге за 1 доллар, в пятницу - на 0,11 тенге до 319,48 тенге.