Карту волонтерских организаций создали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане создали карту волонтерских организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на центр поддержки гражданских инициатив.

«Карта волонтерских организаций рассказывает об активных неправительственных организациях или инициативных группах, о потребностях волонтерских организаций», - говорится в сообщении.

Карта была разработана общественным объединением «Социально-волонтерский центр «DOC.kz» в рамках гранта НАО «Центр поддержки гражданских иннициатив» при Министерстве по делам религий и гражданского общества РК.

Наибольшая концентрация добровольческого движения присутствует в мегаполисах и городах-спутниках. Активность связана с движением молодежи, обучающейся в ВУЗах и занимающей активную жизненную позицию. Как правило, в сельской местности активность добровольческого движения заметно падает.

В качестве пяти наиболее острых проблем развития волонтерского движения в нашей стране были обозначены такие, как недостаточное обеспечение деятельности и недостаточное содействие со стороны государственных и местных органов власти в вопросах развития волонтерской деятельности (28,7%), слабая ответственность волонтеров (28%), нехватка квалифицированных кадров по подготовке волонтеров (23,4%), отсутствие четкой программы по развитию волонтерского движения (22,9%).

В этом году на реализацию грантовых проектов было выделено Министерством по делам религий и гражданского общества РК 618,6 млн тенге. По итогам 2017 года проведено 35 комплексных исследований, создано 39 социальных служб и 8 веб-ресурсов, работает 6 телефонов доверия, проведено более 400 мероприятий, привлечены 39 национальных и 11 международных экспертов.

В 2018 году министерство планирует предоставить неправительственным организациям 79 грантовых проектов на сумму более чем 900 млн тенге.