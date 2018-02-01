Карту общественного контроля за работой госорганов разработали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разработана Карта общественного контроля за работой государственных органов. Об этом сообщил на брифинге директор Департамента антикоррупционной политики Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Салауат Муксимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое - карта общественного контроля будет выстроена на основе популярных социальных сетей и нашего колл-центра. Для этого каждое территориальное подразделение уже имеет страницы в популярных соцсетях. Второе - карта общественного контроля будет обеспечена за счет мобильного приложения «Qamqor» для граждан. И третье - это общественная карта, которая будет сформирована на основе сети региональных мониторинговых групп. В целом, по первому направлению хотел бы разъяснить, что это один из простых и несложных подходов по формированию карты общественного контроля с использованием социальных сетей и телефонной связи», - сказал С.Муксимов.

По его словам, в начале года председатель Агентства Алик Шпекбаев создал свою страницу в соцсетях, и за два месяца на личную почту поступило около 160 обращений. В целом, количество обращений граждан, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросло в 2,5 раза. Реализация проекта «Карта общественного контроля» посредством использования соцсетей даст мощный импульс раскрытию ранее неизвестных латентных форм нарушений и минимизации коррупционных деяний. Территориальными подразделениями Агентства созданы страницы в Фейсбуке, ВКонтакте, Инстраграм, а также в мессенджерах Ватсапп и Телеграмм.

Как отметил С.Муксимов, преимущества такого формата заключаются в удобстве для граждан.





По поводу мобильного приложения «Qamqor» директор Департамента сообщил, что авторами этого проекта являются сотрудники Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры. Посредством этого приложения любой гражданин может отправить обращение с вложением фотографий, о любом факте правонарушения, без привязки к конкретному госоргану. Приложение работает почти во всех регионах Казахстана. За полгода использования приложения поступило свыше 1,5 обращений, и все они рассмотрены.

С.Муксимов пояснил, что Карта общественного контроля будет осуществлять работу через сеть региональных мониторинговых групп, которые созданы во всех райцентрах и городах областного значения. В их состав вошли представители всех сельских округов, контакты руководителей мониторинговых групп внесены в эту Карту. Каждый из членов мониторинговых групп может направлять или напрямую, или через своего руководителя, вопросы, в том числе по освоению бюджета четвертого уровня. Этот формат, прежде всего, повысит роль мониторинговых групп в районах и округах. Поддержка Агентства и результативное реагирование на все виды их обращений будет мотивировать этих гражданских активистов.

Кроме того, как сообщил С.Муксимов, Карта общественного контроля будет формироваться по объектам. Первыми такими объектами станут строящиеся дороги. Разрабатывается интерактивная карта, позволяющая мониторить выделение средств по пяти направлениям строительства дорог - реконструкция, капремонт, текущий ремонт, содержание и придорожный сервис. Таким образом, любой гражданин будет иметь возможность на соответствующей странице в интернете мониторить строительство дорог с точностью до метра, с доступом к сведениям о подрядчике, сумме выделяемых средств, периоде гарантии и технических требованиях к дороге.

В настоящее время совместно с АО «Казавтожол» завершается разработка технических спецификаций. Запуск данного продукта с оцифровкой состояния всех участков дорог, на которых велись, ведутся и запланированы работы, ожидается во втором квартале текущего года. Сейчас Карта доступна в пилотном режиме.

Как подчеркнул С.Муксимов, Агентство готово запустить Карту общественного контроля путем приема обращений через социальные сети и телефонные звонки. Разработаны буклеты и плакаты для распространения в регионах, в них содержится конкретная информация Агентства и территориальных подразделений. Для удобства она представлена в виде карты, чтобы граждане могли безошибочно обращаться в соответствующий территориальный департамент.