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Картофель и свекла подешевели в Павлодарской области

Картофель и свекла подешевели в Павлодарской области
13 Июня 2017 00:18 391

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Картофель и свекла подешевели в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Вместе с тем, в регионе в мае зарегистрирована самая низкая в Казахстане цена на морковь. Одними из самых низких названы цены на лук и капусту.

В управлении предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области отметили, что учреждение ведёт еженедельный мониторинг цен на рынке «Рахмет». По данным на 9 июня, картофель в регионе в розницу стоит 188 тенге за килограмм, а морковь - 155, новый урожай капусты обходится покупателю в 230 тенге, лука - 150, а свёклы - в 155 тенге за один килограмм.

Ключевые слова: Цены и тарифы, Сельское хозяйство, Павлодарская область,
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