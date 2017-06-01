ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Картофель и свекла подешевели в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Вместе с тем, в регионе в мае зарегистрирована самая низкая в Казахстане цена на морковь. Одними из самых низких названы цены на лук и капусту.



В управлении предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области отметили, что учреждение ведёт еженедельный мониторинг цен на рынке «Рахмет». По данным на 9 июня, картофель в регионе в розницу стоит 188 тенге за килограмм, а морковь - 155, новый урожай капусты обходится покупателю в 230 тенге, лука - 150, а свёклы - в 155 тенге за один килограмм.