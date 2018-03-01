Картины осужденных женщин Петропавловска оценили в Москве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В местах лишения свободы среди осужденных на регулярной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на их исправление, передает МИА «Казинформ».

Особое место занимает нравственно-эстетическое воспитание спецконтингента, передает пресс-служба Комитета УИС МВД РК

«В ходе одного из очередных посещений женской колонии ЕС-164/6 г. Петропавловска представитель Петропавловско - Булаевской епархии по тюремному служению иеродьякон Серафим Максимов обратил внимание на художественное мастерство осужденных, был искренне удивлен красочностью и точностью изображения картин. Представитель духовенства предложил принять участие на международном конкурсе православной живописи, которое было поддержано руководством Департамента УИС», - отмечает заместитель начальника Департамента УИС по Северо-Казахстанской области Адилет Мустафинов.

Администрация учреждения УИС создала все возможные законные условия для творческой работы трем художницам, которые изъявили желание принять участие в престижном конкурсе. Наилучшие произведения искусства иеродьякон Серафим сам повез в Москву на международный конкурс, в котором были выставлены картины, выполненные гражданами Казахстана, России, Беларуси и ряда других стран.

Произведениям казахстанских осужденных женщин была дана высокая оценка со стороны организаторов, служителей православной церкви и профессиональных художников.

В итоге почетное призовое место 1 степени по Республике Казахстан присуждено Государственному учреждению ЕС-164/6, а первое место заняла икона Божией Матери «Умиление», написанная Оксаной В.

На днях в учреждении ЕС-164/6 приказ о награждении победительниц конкурса в торжественной обстановке зачитал отец Серафим. Он же вручил осужденным грамоты и ценные призы с международной выставки, а также поздравил всех женщин с наступающим Международным праздником 8 Марта.