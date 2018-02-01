Карагандинцы застрелили в Восточном Казахстане пять косуль

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Двое карагандинцев застрелили 5 косуль в Восточном Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДВД ВКО.

Пять косуль подстрелили в Аягозском районе из охотничьей винтовки два уроженца города Караганды, 32 и 43 лет. При задержании сотрудниками полиции районного отдела внутренних дел были изъяты 3 туши косулей, а также мясо, разделенное по частям и оружие 12 калибра.

«По факту незаконной охоты полицейскими начато досудебное расследование по ст. 337 ч. 4 п. 4 Уголовного кодекса РК. Ущерб оценен на более чем 2,7 миллиона тенге», - сообщили в ДВД области.