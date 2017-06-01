Карагандинских чиновников отучат пользоваться служебным авто в личных целях

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На всех служебных автомобилях государственных органов в Карагандинской области появятся так называемые метки, символизирующие запрет использования государственного транспорта в личных целях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эти наклейки вводятся для предотвращения фактов использования служебных машин госслужащими в личных целях.

«До первого августа на всех служебных автомобилях местных исполнительных органов должны появиться специальные отличительные знаки. Это поможет бороться с использованием служебного транспорта в личных целях, в том числе и в нерабочее время», - сообщили в пресс-службе департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Карагандинской области.







Наклейки должны быть нанесены на боковые двери впереди - со стороны водителя и пассажира. Они сделаны из материала, который не повреждается погодными условиями. Отличительный знак для служебных машин госорганов появится только в Карагандинской области.

Введение таких знаков - это инициатива департамента. Новшество начнет действовать в рамках антикоррупционной стратегии Казахстана на 2015-2025 годы. Если служебная машина с таким отличительным знаком будет находиться в рабочее или в нерабочее время в неположенном месте, просьба сообщить по номерам: 8 (7212) 50 41 02 или в кол-центр Агентства по делам госслужбы 1424.

«Нанесение отличительных знаков на служебный автотранспорт государственных органов является одной из наиболее важных задач по реализации антикоррупционной стратегии и формирования антикоррупционной культуры в обществе, которая формирует прозрачность деятельности государственных органов», - сказал на заседании в департаменте президент казахстанской палаты предпринимателей Ермек Абильдин. - Данный вопрос акимы городов и районов должны взять на особый контроль».



