Карагандинские акробаты выиграли международный турнир в Бельгии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Юные карагандинские спортсмены-акробаты Никита Амоскин и Анастасия Долганюк подтвердили свой высокий класс и звание бронзовых призеров чемпионата мира среди юниоров, чемпионов Азии, поднявшись на высшую ступень пьедестала в бельгийском Пуурсе. Об этом передает Sports.kz.

5-10 апреля 2017 года в городе Пуурс (Бельгия) прошел международный турнир по спортивной акробатике, в котором приняли участие спортсмены из 16 стран, таких как: Бельгия, США, Португалия, Беларусь, Россия, Казахстан, Англия, КНДР, Украина, Израиль, Польша, Германия, Испания, Нидерланды, Италия, Швейцария.

В составе сборной команды РК выступали воспитанники СДЮСШ гимнастики Карагандинской области, смешанная пара Никита Амоскин - Анастасия Долганюк, мастера спорта международного класса и мужская пара Диль Даниэль - Шуляр Вадим, мастера спорта РК.

Турнир прошел в нескольких возрастных категориях. Смешанная пара Амосова - Долганюк принимала участие в подгруппе «синьоры, старшая группа», акробаты Диль - Шуляр - во взрослой группе, для них в рамках этих соревнований был проведен и очередной этап Кубка мира.

Юные акробаты Никита Амоскин и Анастасия Долганюк завоевали золотые медали в соревнованиях смешанных пар. Тренируют спортсменов Ботагоз Байбакушева, Ирина Загриценко и хореограф Ирина Балагутина.

В соревнованиях этапа Кубка мира по спортивной акробатике (возраст от 18) мужская пара Диль Даниэль - Вадим Шуляр завоевала бронзовые награды. Тренер дуэта - Сергей Вертянкин, хореограф - Ирина Балагутина.