Карагандинская «Сарыарка» вернулась в тройку лидеров ВХЛ 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В заключительном матче уходящего года хоккейный клуб «Сарыарка» уверенно обыграл курганское «Зауралье» с сухим счетом 3:0.

Тем самым карагандинцы вернулись в тройку лидеров Высшей хоккейной лиги.

«Сегодня важный момент был - это игра в неравных составах. Момент был, когда мы играли втроем против пятерых практически полторы минуты, даже больше. Выстояли и использовали свое большинство. Повели 2:0 и дальше сыграли по счету. В третьем периоде внимание уделяли обороне. Не придумывали в своей зоне и не позволили сопернику создать опасных моментов. Думаю, что мы заслуженно победил», - отметил на послематчевой конференции главный тренер «Сарыарки» Вадим Епанчинцев.









«Сарыарка» - «Зауралье» 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

4:30 - 0:1 Поляков (Файзуллин, Исаев) В равенстве

30:20 - 0:2 Ломако (Алишаускас, Груздев) В большинстве

36:43 - 0:3 Сарваров (Ердаков) В равенстве

Вратари: Гафиуллин - Гелашвили.

Броски: 45-46 ; Броски в створ: 25-27 ; Голы: 0-3 ;

Вбрасывания: 26-24 ; Штраф: 6-14



Следующий матч «Сарыарка» проведёт 10 января на «Караганды-Арене» с нижнетагильским «Спутником».

