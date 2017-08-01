«Қара жорға» на ЭКСПО-2017 станцевали африканцы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный день Африки прошел в специализированной зоне ЭКСПО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках праздничного концерта, посвященного Дню Африки, с яркими танцевальными номерами выступили артисты африканского павильона. К слову, в их исполнении зрители, собравшиеся в этот день в амфитеатре, смогли увидеть не только традиционные африканские танцы, за два месяца успевшие стать привычными для столичных жителей. Артисты исполнили также песни на казахском языке и исполнили национальный казахский танец «Қара жорға».





«Мы очень признательны за приглашение участвовать в выставке «ЭКСПО-2017». Это действительно глобальное событие, и мы хотим от всей души поздравить с ним Казахстан. Для нас является большой гордостью тот факт, что все здесь сегодня собрались для празднования национального дня Африки», - сказал комиссар африканского павильона Филип Конте.

Празднования национального дня Африки продолжились и после концерта, уже за пределами амфитеатра. Возле африканского павильона его представители устроили импровизированную сцену и приглашали всех желающих принять участие в празднике и станцевать зажигательные танцы.





Празднование Дня Африки прошло в рамках международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». Для участия в культурной программе дня собрались артисты 25 стран-представительниц Африканского континента.