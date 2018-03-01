Капсулу времени до 2041 года заложили в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Капсулу времени с посланием будущему поколению заложили в День благодарности на месте строительства дома для самостоятельного проживания инвалидов в Уральске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект дома для самостоятельного проживания инвалидов презентовали в декабре прошлого года на первом форуме меценатов Западно-Казахстанской области. Около десяти спонсоров отозвались на острую проблему людей с инвалидностью. Стоимость проекта необычного дома, который возведут в пригородном поселке Зачаганск по предварительной оценке обойдется в сумму около 100 млн тенге.

«Готовится проектно-сметная документация. Этот дом будет существенной помощью для детей с ограниченными возможностями. Вопрос о строительстве такого дома поднимали не раз неправительственные организации. В рамках «Рухани жангыру» с помощью наших меценатов решили построить этот дом, - рассказал аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов. - «Стройкомбинат» зальет фундамент, фирма по изготовлению окон и дверей предоставит эти стройматериалы и так далее. Это проявление патриотизма и ответ на проблемный вопрос нашего общества.







Предприниматели, аким области, руководители общественных объединений подписали письмо с обращением к будущему поколению. Предполагается, что капсулу должны вскрыть в 2041 году - в 50-летие Дня независимости Казахстана.

Более 24 тысяч инвалидов проживает в ЗКО, по данным общественного объединения «Байтерек».

«Из них около 300 - дети от 16 до 18 лет. Родители стареют и переживают, что будет с детьми дальше, когда их не станет. Для одних - это путь в психоневрологическое учреждение, для тех, у кого соответствующая патология. Дома самостоятельного проживания - это альтернатива таким интернатам, - говорит руководитель ОО «Байтерек» Мирует Санкаева. - Суть его такова: около 10-15 человек будут проживать в условиях, приближенных к бытовым. Они будут обучаться бытовым, коммуникативным навыкам, учиться распределять свои средства, выходить в общество и пользоваться существующими благами. После такого обучения, надеемся, они смогут жить самостоятельно»







Вместе с будущими подопечными в доме будут находиться посменно днем и ночью три социальных работника и кухонный работник, которые будут им помогать.

«Их же надо научить правильно готовить, убирать и прочему. И постепенно давать все больше самостоятельности. Некоторые могут жить здесь от года до трех лет, иные будут приходить на дневное пребывание», - уточнила Мирует Санкаева.

Предполагается, что в этом доме подопечных будут учить и профессиональным навыкам.



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Согласно проекту, одновременно в доме могут проживать 50 человек. В здании обустроят 12 спальных комнат, четыре санузла, четыре кухни, четыре комнаты отдыха, а также мастерские.

Строительство начнется в марте 2018 года, предполагаемый срок сдачи для самостоятельного проживания инвалидов июнь 2019 года.





