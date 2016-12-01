Капитан Танат Нусербаев покинул ФК «Астана»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 29-летний капитан ФК «Астана» Танат Нусербаев заканчивает свои выступления за столичный клуб, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Руководство чемпионов страны приняло решение отпустить Нусербаева в качестве свободного агента и сезон 2017 года нападающий проведет в другом клубе.



«Танат внес существенный вклад в становление «Астаны», наши успехи и победы. Его роль, как капитана и лидера клуба трудно переоценить, ведь Танат был с нами 6 последних сезонов, как раз в этот период и происходило восхождение нашей команды в число ведущих футбольных коллективов Казахстана. Можно смело утверждать, что Нусербаев - один из лучших футболистов страны и один из лидеров национальной сборной. Тем не менее, учитывая желание самого Таната жить с семьей ближе к югу Казахстана, мы приняли решение отпустить Нусербаева, несмотря на действующий контракт. Учитывая вклад и заслуги Таната перед нашим клубом, Нусербаев покидает «Астану» в качестве свободного агента. Благодарим Таната за годы, проведенные в нашей команде, за забитые мячи, за яркие матчи, за те эмоции, которые он нам дарил. От всего сердца желаем Танату успешного продолжения карьеры, а его семье - счастья и благополучия. Мы расстаемся друзьями, и Нусербаев будет всегда желанным гостем для «Астаны», ведь Танат - один из самых ярких игроков в истории нашего клуба» - цитирует генерального менеджера Саяна Хамитжанова пресс-служба ФК «Астана».



Танат Нусербаев является лучшим голеадором в истории клуба, он забил 54 мяча, проведя за «Астану» 192 игры. В составе столичной команды за 6 сезонов провел 171 матч в чемпионате и Кубке Казахстана, забил 51 мяч и отдал 24 голевые передачи. Сыграл 24 матча в европейских кубках, забил 3 мяча. Играл за «Астану» в групповых стадиях Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА.



Является 3-кратным чемпионом Казахстана (2014, 2015, 2016), 2-кратным обладателем Кубка Казахстана (2012, 2016), 2-кратным обладателем Суперкубка Казахстана (2011, 2015).