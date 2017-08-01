Капитан «Астаны» Фабио Ару - 19-й на втором этапе «Вуэльта Испании»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пелотон преодолел 203.4 километра по равнине на втором этапе веломногодневки «Вуэльта Испании». Первым финишную черту этапа пересек бельгиец Ив Лампарт из «Quick-Step Floors», его партнер по команде итальянец Маттео Трентин стал вторым, третий результат - у британца Адама Блайта из «Aqua Blue Sport», сообщает Sports.kz.

Лучший результат у гонщиков «Астаны» показал Фабио Ару, ставший 19-м. Остальные гонщики «Астаны» финишировали следующим порядком: Луис Леон Санчес - 21-м, Лоуренс де Вриз - 22-м, Мигель Анхель Лопес - 58-м, Йеспер Хансен - 86-м, Пельо Бильбао - 102-м, Сергей Чернецкий - 108-м, Никита Стальнов - 170-м, Алексей Луценко - 176-м.

«Вуэльта Испании». Второй этап



Ним - Грюиссан. 203.4 километра

1. Ив Лампарт (Бельгия, «Quick-Step Floors») - 4:36:13



2. Маттео Трентин (Италия, «Quick-Step Floors»)



3. Адам Блайт (Великобритания, «Aqua Blue Sport»)

19. Фабио Ару (Италия, «Астана») - +0:08

21. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана»)

22. Лоуренс де Вриз (Бельгия, «Астана»)

58. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») - +0:13

86. Йеспер Хансен (Дания, «Астана»)

102. Пельо Бильбао (Испания, «Астана») - +0:30

108. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана»)

170. Никита Стальнов (Казахстан, «Астана») - +2:37

176. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»)

Общий зачет:

1. Ив Лампарт (Бельгия, «Quick-Step Floors») - 4:52:07

2. Маттео Трентин (Италия, «Quick-Step Floors») - +0:01

3. Даниэль Осс (Италия, ВМС) - +0:03

50. Фабио Ару (Италия, «Астана») - +0:53

51. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана»)

60. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») - +0:58

85. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») - +1:15

115. Йеспер Хансен (Дания, «Астана») - +2:12

118. Лоуренс де Вриз (Бельгия, «Астана») - +2:16

125. Пельо Бильбао (Испания, «Астана») - +2:29

156. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») - +3:22

173. Никита Стальнов (Казахстан, «Астана») - +4:45.