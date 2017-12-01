-
-
-
-
-
-
-
08:00 390
-
-
-
06:32 358
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:56 460
-
вчера 22:21 378
-
-
вчера 21:00 957
-
-
-
вчера 19:35 563
-
-
-
вчера 18:42 561
-
вчера 18:29 1101
-
-
-
вчера 17:39 940
-
-
вчера 17:13 779
-
-
вчера 16:45 801
-
-
-
вчера 16:00 653
-
-
-
вчера 15:13 902
-
-
вчера 14:57 726
-
-
-
вчера 13:53 957
-
вчера 13:31 848
-
вчера 13:10 962
-
-
вчера 12:41 679
-
вчера 12:17 903
«Канело» дали советы на реванш с Головкиным
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналист Boxing247.com Роб Смит объяснил, что должен сделать мексиканский боксер Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО), чтобы победить казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), сообщает Sports.kz.
«Во-первых, «Канело» должен подойти к бою более легким - в первом поединке он был слишком тяжелым, его «физика» никогда раньше не сталкивалась с этим. Куча мускул, которые он нагнал за короткий срок, сильно уменьшили его выносливость. Во-вторых, ему нужно больше атаковать Головкина, а не тратить время на канатах, как в прошлый раз. «Канело» был более эффективен, когда шел на Головкина. В-третьих, он не должен убегать от Головкина. Наоборот - он должен атаковать, чтобы иметь шанс на победу», - пишет Смит.
Ожидается, что реванш состоится 5 мая.
- Промоутер Головкина прокомментировал переговоры с «Канело»
- Головкин поблагодарил СМИ за признание его лучшим боксером года
- Первый сбор футболисты «Астаны» проведут в ОАЭ
- «Сарыарка» и «Торпедо» одержали победы в матчах ВХЛ
- «Астана» сыграет с участниками групповых этапов Лиги Чемпионов и Лиги Европы
- Призеров первого Astana Winter Marathon наградили в столице
- Бой Головкин - Альварес претендует на звание «Лучшего боя года» по версии The Ring
- Фируза Шарипова поддержала Армана Оспанова после проигрыша
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана