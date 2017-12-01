«Канело» дали советы на реванш с Головкиным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналист Boxing247.com Роб Смит объяснил, что должен сделать мексиканский боксер Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО), чтобы победить казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

«Во-первых, «Канело» должен подойти к бою более легким - в первом поединке он был слишком тяжелым, его «физика» никогда раньше не сталкивалась с этим. Куча мускул, которые он нагнал за короткий срок, сильно уменьшили его выносливость. Во-вторых, ему нужно больше атаковать Головкина, а не тратить время на канатах, как в прошлый раз. «Канело» был более эффективен, когда шел на Головкина. В-третьих, он не должен убегать от Головкина. Наоборот - он должен атаковать, чтобы иметь шанс на победу», - пишет Смит.

Ожидается, что реванш состоится 5 мая.