Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 0 °С
Алматы: 3 °С
USD 332.68 EUR 394.16
RUB 5.70 CNY 50.62
Новости
Вся лента >>>

«Канело» дали советы на реванш с Головкиным

25 Декабря 2017 06:32 358
Поделиться:
«Канело» дали советы на реванш с Головкиным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналист Boxing247.com Роб Смит объяснил, что должен сделать мексиканский боксер Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО), чтобы победить казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

 «Во-первых, «Канело» должен подойти к бою более легким - в первом поединке он был слишком тяжелым, его «физика» никогда раньше не сталкивалась с этим. Куча мускул, которые он нагнал за короткий срок, сильно уменьшили его выносливость. Во-вторых, ему нужно больше атаковать Головкина, а не тратить время на канатах, как в прошлый раз. «Канело» был более эффективен, когда шел на Головкина. В-третьих, он не должен убегать от Головкина. Наоборот - он должен атаковать, чтобы иметь шанс на победу», - пишет Смит.

Ожидается, что реванш состоится 5 мая.

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тулекбаева Айгуль
Тулекбаева Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Архив