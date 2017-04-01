Канат Оразкулов назначен заместителем Управляющего делами Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжениями Главы государства Оразкулов Канат Орынтаевич назначен заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

Канат Оразкулов он освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.





Оразкулов Канат Орынтаевич родился 27 ноября 1970 года в Жамбылской области. В 1993 году окончил Казахский сельско-хозяйственный институт по специальности «Лесное хозяйство». В 2002 году окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Правоведение».

Трудовую деятельность начал в 1993 году специалистом Есикского лесничества Тургенского мехлесхоза Енбекшиказахского района Алматинской области.

В мае 1994 года зачислен на воинскую службу в органы КНБ РК. В период с 1994 по 1997 годы службу проходил в подразделениях УКНБ РК по городу Алматы и Алматинской области.

С октября 1997 года продолжил службу в Службе охраны Президента Республики Казахстан на различных офицерских и руководящих должностях в подразделениях кадров, обеспечения визитов и личной охраны Президента РК.

В 2009 году Распоряжением Президента Республики Казахстан назначен заместителем начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан.

В апреле 2014 года Распоряжением Президента Республики Казахстан назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан. Почетный сотрудник Службы охраны Президента РК.

Награжден нагрудным знаком «Елбасы қорғаны», медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін», благодарностями от имени Президента РК и Руководителя Администрации Президента РК, 12-ю медалями, Почетной грамотой КНБ РК, благодарностями и грамотой СОП РК.