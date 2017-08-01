Канат Ислам проведет открытую тренировку для своих фанатов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Канат Ислам проведет на территории выставки ЭКСПО-2017 открытую тренировку для своих болельщиков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу QAZAQ PROMOTIONS.

«20 августа в 19.00 на территории Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017» состоится открытая тренировка с участием сильнейших казахстанских боксеров Жанкоша Турарова, Жанибека Алимханулы, Мейрима Нурсултанова, Руслана Мырсатаева, Али Ахмедова, Айдоса Ербосынулы, Димаша Ниязова, Руслана Жанайбаева и обладателя титулов по версиям WBA Inter-Continental и WBO-NABO в 1-й средней весовой категории Каната Ислама», - говорится в сообщении.

Напомним, что 9 сентября в рамках выставки «Астана ЭКСПО-2017» состоится «Вечер профессионального бокса» на площадке Республиканского велотрека «Сарыарка», главным событием которого станет бой непобежденных боксеров - казахстанца Каната Ислама и канадца Брэндона Кука.