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Канат Ислам поднялся на второе место рейтинга WBO

20 Декабря 2017 16:58 411
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Канат Ислам поднялся на второе место рейтинга WBO

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия ежемесячного рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер первого среднего веса Канат Ислам улучшил свое положение, поднявшись с третьей на вторую позицию ТОП-15 своей категории.

Лидером рейтинга является британец Лиам Смит, на третьей строчке - россиянин Магомед Курбанов.

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Ключевые слова: Спорт,
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