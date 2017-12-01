Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16:33 430
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:36 2062
-
-
-
13:26 909
-
-
Канат Ислам поднялся на второе место рейтинга WBO
20 Декабря 2017 16:58 411
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия ежемесячного рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает Sports.kz.
Казахстанский боксер первого среднего веса Канат Ислам улучшил свое положение, поднявшись с третьей на вторую позицию ТОП-15 своей категории.
Лидером рейтинга является британец Лиам Смит, на третьей строчке - россиянин Магомед Курбанов.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- Форвард «Барыса» Найджел Доус провел мастер-класс на Байконуре
- Шведский легионер «Барыса» хочет получить казахстанское гражданство
- Два золота и серебро завоевали атырауские парадзюдоисты в Турции
- Казахстанский шахматист завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Индии
- Альварес дал согласие на реванш с Головкиным
- В сети появился мультфильм о Головкине и Сондерсе
- Экс-соперник Головкина Джейкобс хочет драться с Сондерсом
- Уроженец Казахстана стал лучшим футболистом года в Беларуси
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн