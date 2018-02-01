Канат Джумабаев: Книга «Эра независимости» - исторический путеводитель

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Книга «Эра независимости» будет широко использоваться в учебном процессе. Об этом сообщил исполнительный директор Фонда Первого Президента РК-Елбасы Канат Джумабаев на международной научной конференции, посвященной обсуждению книги Главы государства «Эра независимости», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За годы независимости во главе с Елбасы проведена колоссальная работа, выстроена устойчивая политическая конструкция с развитыми государственными и общественными институтами. Сформирована гибкая, эффективная экономическая модель, базирующаяся на фундаментальных законах рынка. Наша страна стала полноправным и уважаемым членом мирового сообщества. Мы получили широкое международное признание. Но главное достижение независимого Казахстана - это стабильное и сплоченное общество», - сказал К.Джумабаев.

По его словам, Казахстан перешел на новую ступень развития, проводя системные реформы в рамках третьей модернизации и программы «Рухани жангыру». Но для формирования будущих ясных ориентиров важно четко понимать и пройденный путь. В этом смысле всесторонний анализ книги «Эра независимости» - это уникальный шанс дать оценку прогрессу Казахстана, проанализировать его истоки, переосмыслить то, чего удалось добиться. И еще это очередной повод убедиться в правомерности и успешности выдвинутых идей и исторических инициатив Н.Назарбаева.

Говоря о книге Главы государства, К.Джумабаев подчеркнул, что ее ценность в ее конкретных функциональных назначениях. Во-первых, это исторический путеводитель, который будет интересен широкому кругу читателей. Во-вторых, это хрестоматия по новейшей истории Казахстана. Книга, безусловно, будет активно использоваться в образовательном процессе. В-третьих, это фундаментальный источник для дальнейших исследований в рамках изучения особенностей становления развивающихся независимых государств.

В конференции принимают участие ведущие эксперты из России, Беларуси, Украины, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана, известные ученые научно-исследовательских институтов и вузов Казахстана.