Канат Бозумбаев почтил память министра энергетики Азербайджана Натига Алиева

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев посетил в Баку II Аллею почетного захоронения, где почтил память министра энергетики Азербайджана, кавалера ордена «Шохрат», заслуженного инженера Натига Алиева, возложил цветы к его могиле, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в АР.

В ходе встречи с главой Кабинета министров Азербайджана Артуром Расизаде Канат Бозумбаев вручил ему личное письмо соболезнования от имени главы Правительства РК Бакытжана Сагинтаева. Где говорится, что Натиг Агаами оглу Алиев не жалея сил и знаний служил во благо интересов Азербайджана, чем взыскал уважение и почет народа и руководства страны. Возглавляя продолжительное время Министерство энергетики АР и являясь сопредседателем казахстанско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, он внес неоценимый вклад в двустороннее сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном.



В завершении встречи стороны обсудили повестку дня предстоящего заседания Межправительственной комиссии.

Вечером этого же дня Канат Бозумбаев принял участие в поминальном ужине эхсан.

Министр энергетики Натиг Алиев, госпитализированный ранее в Турции из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, скончался 9 июня.

Натиг Алиев родился 23 ноября 1947 года в Баку. Распоряжением президента Азербайджана от 22 октября 2013 года был назначен на должность министра энергетики республики.



