Погода
Астана 29 °С
Алматы 28 °С
Курс валют
USD 316.39
EUR 354.89
RUB 5.54
CNY 46.54

Канат Бозумбаев почтил память министра энергетики Азербайджана Натига Алиева

Канат Бозумбаев почтил память министра энергетики Азербайджана Натига Алиева
13 Июня 2017 07:30 520

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев посетил в Баку II Аллею почетного захоронения, где почтил память министра энергетики Азербайджана, кавалера ордена «Шохрат», заслуженного инженера Натига Алиева, возложил цветы к его могиле, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в АР.

В ходе встречи с главой Кабинета министров Азербайджана Артуром Расизаде Канат Бозумбаев  вручил ему личное письмо соболезнования от имени главы Правительства РК Бакытжана Сагинтаева. Где говорится, что Натиг Агаами оглу Алиев не жалея сил и знаний служил во благо интересов Азербайджана, чем взыскал уважение и почет народа и руководства страны. Возглавляя продолжительное время Министерство энергетики АР и являясь сопредседателем казахстанско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, он внес неоценимый вклад в двустороннее сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном.

В завершении встречи стороны обсудили повестку дня предстоящего заседания Межправительственной комиссии.

Вечером этого же дня Канат Бозумбаев принял участие в поминальном ужине эхсан.

Министр энергетики Натиг Алиев, госпитализированный ранее в Турции из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, скончался 9 июня.

Натиг Алиев родился 23 ноября 1947 года в Баку. Распоряжением президента Азербайджана от 22 октября 2013 года был назначен на должность министра энергетики республики.


Канат Бозумбаев почтил память министра энергетики Азербайджана Натига Алиева

 

Ключевые слова: Азербайджан, Правительство РК, Память,
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив