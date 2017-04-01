Канат Бозумбаев ознакомился с модернизацией Шымкентского НПЗ 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Канат Бозумбаев посетил с рабочим визитом Шымкентский нефтеперерабатывающий завод. Министр осмотрел объекты первого этапа проекта модернизации ШНПЗ, а также строительные площадки объектов второго этапа. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго и КМГ-ПМ.

«Руководство АО «КазМунайГаз» доложило министру о механическом завершении работ по первому этапу проекта и графику проведения строительно-монтажных работ на объектах второго этапа.

По окончанию осмотра завода К. Бозумбаев отметил важность заданных темпов модернизации для ее скорейшего завершения и получения необходимого для Казахстана объема высококлассного автомобильного топлива», - говорится в сообщении.

Напомним, 31 марта на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе был подписан акт механического завершения строительно-монтажных работ на наиболее крупном технологическом объекте первого этапа модернизации завода по установке изомеризации легких бензиновых фракций с блоком предварительной гидроочистки сырья.





В настоящее время на объекте ведется комплекс пусконаладочных работ, которые планируется завершить к июлю текущего года с достижением гарантийных эксплуатационных показателей и получением уже в 2017 году высокооктанового бензина и дизельного топлива экологических классов К4, К5, (аналог Евро-4 и Евро-5) с увеличением их производства: высокооктанового бензина на 460 тыс. тонн в год, дизельного топлива на 226 тыс. тонн в год, авиатоплива на 27 тыс. тонн в год.





Кроме того, на ШНПЗ активными темпами ведутся работы в рамках второго этапа проекта модернизации, который направлен на увеличение мощности завода с 5,25 млн. до 6 млн. тонн нефти в год и глубины ее переработки. Этап является наиболее сложным в технологическом плане и включает в себя строительство комплекса установок каталитического крекинга для глубокой переработки нефти мощностью 2 млн. тонн в год с получением высокооктановых моторных топлив.





По завершении второго этапа производство высокооктанового бензина на заводе возрастет до 2 270 тыс. тонн в год, дизельного топлива - до 1 916 тыс. тонн в год, авиатоплива - до 400 тыс. тонн в год, а доля продукции завода на рынке РК увеличится до 35 %.

Всего проектом модернизации ШНПЗ предусмотрено строительство и реконструкция 11 технологических установок и 29 объектов общезаводского хозяйства.





Генеральным подрядчиком по проекту выступает компания СРЕСС (China Petroleum Engineering & Construction Corporation) одна из крупнейших инжиниринговых и строительных компаний в нефтегазовой промышленности.

По результатам поездки министр энергетики К. Бозумбаев дал ряд поручений руководству Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, касающихся дальнейшей работы по модернизации.



