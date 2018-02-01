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Канат Бозумбаев обсудил с главой Газпрома проекты газификации Казахстана

27 Февраля 2018 20:11 391
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Канат Бозумбаев обсудил с главой Газпрома проекты газификации Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Санкт-Петербурге в понедельник состоялась встреча министра энергетики РК Каната Бозумбаева с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

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«На встрече обсуждались возможные варианты маршрутов по проекту газификации Астаны. По итогам обсуждения было принято решение о создании совместной рабочей группы, которая в сжатые сроки проработает возможные варианты транзитного магистрального газопровода из России в Казахстан для газификации Астаны и Центрального Казахстана», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что успешная реализация проекта прокладки транзитного магистрального газопровода будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества в газовой сфере.


Канат Бозумбаев обсудил с главой Газпрома проекты газификации Казахстана 

Также стороны обсуждали текущие вопросы по реализации проектов в сфере недропользования на Каспийском море и приграничных месторождений.

В целом стороны выразили удовлетворенность текущим уровнем двустороннего взаимодействия в газовой отрасли.

К. Бозумбаев сообщил, что казахстанская сторона поддерживает дальнейшее укрепление и расширение долгосрочных партнерских отношений в совместных проектах, а также выступает за готовность к более эффективному использованию потенциала сотрудничества двух стран в газовом секторе.

Напомним, что в 2016 году в рамках XIII форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России Главы государств подписали план совместных действий на 2016-2018 годы.

 

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Ключевые слова: Россия, Энергетика, Внешняя политика Казахстана,
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