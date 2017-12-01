Калифорния охвачена самым крупным пожаром в истории штата

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Площадь природного пожара, уже более двух недель бушующего на территории Калифорнии, превысила 1106,4 кв. км, он стал крупнейшим в современной истории этого штата, пишет ТАСС.

Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны штата, пожар, возникший в округе Вентура 4 декабря и получивший имя «Томас», удалось к настоящему моменту локализовать на 65%. Согласно официальной статистике, до этого самым крупным по площади в Калифорнии считался пожар, произошедший недалеко от города Сан-Диего в 2003 году. Он унес жизни 15 человек. «Томас» превзошел этот пожар по площади примерно на 0,5 кв. км.

«Томас» остался, по сути, единственным из возникших на юге Калифорнии крупных лесных пожаров, который продолжает нести серьезную угрозу. Его жертвами стали как минимум два человека. Остальные пять природных возгораний, бушевавших в штате в течение последних недель, практически полностью локализованы. Пожарные службы штата прогнозируют, что им удастся локализовать «Томас» на 100% приблизительно к 7 января следующего года.

Ущерб, нанесенный «Томасом», по оценкам властей, составил около $140 млн. Пламя уничтожило или нанесло повреждения в общей сложности более 1 тыс. домов и построек в округах Вентура и Санта-Барбара. Из-за быстрого распространения огня были эвакуированы порядка 100 тыс человек, к настоящему моменту некоторым из них уже разрешено вернуться в свои дома.