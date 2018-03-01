Какой он потрясающий! - известный итальянский певец о голосе Димаша Кудайбергена
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина восхитился голосом Димаша Кудайбергена, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Послушайте его голос и вы поймете, какой он потрясающий!», - написал он в Instagram, снабдив пост видео из выступления Димаша в Китае.
Алессандро Сафина - известный итальянский тенор, создатель направления поп-опера. Родился известный оперный певец в Италии в 1963 году. Также совмещает и исполняет песни в других стилях и жанрах. Певец приобретает большую популярность в Нидерландах. Сингл «Luna» держится на первом месте 14 недель. Его дебютный альбом «INSIEME TE» продается в Нидерландах с большой популярностью и становится платиновым в течение нескольких месяцев. CD выпущен в 38 странах общим тиражом более миллиона. Помимо Нидерландов, Safina достигает больших успехов в Бразилии и Корее, где выступает как гость в концертах Барбары Эндрикс и Сами Джо. В списке самых «красивых людей» журнала «People» за 2002 год Алессандро Сафина занимает 38 место. Он обогнал Шакиру, Одри Тату и Дензела Вашингтона.
Напомним, в середине февраля Димаш Кудайбергенов принял участие в большом концерте, организованном телеканалом «CCTV» в честь Праздника весны - китайского Нового года. Рассказывая о будущих планах, певец сообщил, что планирует снять клип и завершает работу над подготовкой альбома.
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