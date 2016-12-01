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Какое количество конфет вас убьет

Какое количество конфет вас убьет
28 Декабря 2016 13:48 143

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какое количество конфет, съеденных за один присест, может убить человека. Naked Science подготовил перевод выпуска познавательной передачи Reactions.

Как известно, излишнее потребления сахара ведет к ожирению, а современный человек ежедневно потребляет больше допустимой нормы. В дни новогодних праздников эта норма превышается в разы. 

Посмотрев видео, вы узнаете о том, как влияют конфеты на наш организм и какое количество конфет может стать для человека смертельным.

Ключевые слова: Здравоохранение, Видео,
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