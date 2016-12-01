Какое количество конфет вас убьет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какое количество конфет, съеденных за один присест, может убить человека. Naked Science подготовил перевод выпуска познавательной передачи Reactions.

Как известно, излишнее потребления сахара ведет к ожирению, а современный человек ежедневно потребляет больше допустимой нормы. В дни новогодних праздников эта норма превышается в разы.

Посмотрев видео, вы узнаете о том, как влияют конфеты на наш организм и какое количество конфет может стать для человека смертельным.