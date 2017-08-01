Какие животные пополнят коллекцию, рассказали в Алматинском зоопарке 

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский зоопарк почти 80 лет радует алматинцев и гостей южной столицы свежим воздухом уникальной коллекцией животных. Корреспондент МИА «Казинформ» прогулялся по зоопарку, застав интересные моменты из жизни его обитателей и выяснив, кто из животных совсем скоро пополнит коллекцию.

На сегодняшний день в зоопарке 310 видов и 2781 экземпляров животных.







Неизменный восторг у посетителей нашего зоопарка вызывает пара слонов. Азиатские слоны Лао и Ару появились в Алматинском зоопарке в 2000 году. Они прибыли сюда из Лаоса. Самке на тот момент было 2 года, самцу - 4. Несмотря на разные характеры - сдержанный у Лао и подвижный у Ару, пара живет дружно, вот уже 16 лет.







Бегемот по кличке Жанболат прибыл в Алматы 8 лет назад из Израиля. Сейчас ему 10, и, по данным сотрудников зоопарка, в ближайшее время в зоопарк прибудет самочка Лотти из зоопарка города Сент-Пьер. Один бегемот весит около двух тонн, поэтому транспортировка занимает не один день.







Ожидает свою подружку и Тапир Мартин, который уже месяц с лишним с удовольствием купается в новеньком бассейне.

Впрочем, пополнение коллекции происходит не только за счет «легионеров» из зарубежа.









Как рассказывал в интервью МИА «Казинформ» директор зоопарка Ержан Еркинбаев, в этом году ожидается рождение около 60 новых питомцев. В пресс-службе поделились секретом, кто уже появился на свет.

«В этом году у нас родились 2 пятнистых олененка, 4 европейских лани, 1 голубой барашек, 4 камерунские козочки, 1 сайгак, 2 сурикатёнка, 1 индийский дикобраз. А также 2 орикса, 1 японская макака, 2 медвежонка, 2 верблюжонка, которые успели подрасти»,- сообщили в пресс-службе зоопарка.















В последнее время все больше обитателей зоопарка получают новые вольеры, сооружаемые на средства партнеров и спонсоров.

На днях директор Ержан Еркинбаев сообщил еще об одном партнере зоопарка.

«Знакомьтесь, наш близкий друг, человек, который не рассуждает на высокие темы, а берёт и делает добрые вещи, - Вячеслав Банщиков! Просто приехал в зоопарк и спросил: "Что я могу сделать полезного?" Я увлеченно начал перечислять все нужды - слонам нужен душ, бегемоту нужна бегемотиха, тапиру тапирка, нужно сено привезти, беседки покрасить, асфальт положить, воду провести... Слава выслушал внимательно и сказал: давай половину из этого всего я сделаю сейчас, а половину - постепенно, до конца осени! В итоге, скоро у слонов будет душ, а благодаря тому, что Вячеслав проложит трубопровод, мы сможем запустить еще одну скважину и тогда у всех животных в бассейнах и прудах будет проточная чистая вода! Кроме того, Слава предложил отреставрировать беседки и установить в них диспенсеры с бесплатной питьевой водой для гостей зоопарка», - написал директор Еркинбаев на своей странице в Facebook.











Участвует в благоустройстве акимат Алматы. Так, за минувшую неделю был укатан новый асфальт на разбитых дорожках, проложены тротуары из брусчатки, снятой во время реконструкции Арбата.











Жизнь в Алматинском зоопарке идет своим чередом. Благо, летние дни стали не такими жаркими. Совсем скоро наступит осень, за ней - холода, а это значит, животным придется перейти в зимние вольеры, чтобы прожить три морозных месяца в ожидании нового теплого сезона.



































































