Какие жилые комплексы построят в Астане в 2017 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление архитектуры и градостроительства Астаны в ответе на официальный запрос МИА «Казинформ» сообщило, какие жилые комплексы будут введены в эксплуатацию в 2017 году в рамках Программы развития регионов до 2020 года и Антикризисного плана.

Так, в 2017 году в рамках реализации Программы развития регионов до 2020 года по направлению жилье через систему Жилстройсбербанка планируется сдать 444 квартиры общей площадью 25 тысяч квадратных метров:

- многоквартирный жилой комплекс (МЖК) со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом на пересечении ул. Брусиловского, Иманова, Жубанова (блоки Д, Е) общей площадью 3,9 тысяч квадратных метров на 96 квартир;

- МЖК в районе пересечения улиц с проектными наименованиями № 23-31, 23-16, 23-17, 23-30, А98 в городе Астана. Жилые дома. Лоты 13/1-13/4 общей площадью 6,1 тысяч квадратных метров на 99 квартир;

- МЖК в районе пересечения улиц с проектными наименованиями № 23-31, 23-16, 23-17, 23-30, А98 в городе Астана. Жилые дома. Лоты 13/5-13/8 общей площадью 6,1 тысяч квадратных метров на 99 квартир;

- МЖК в районе пересечения улиц с проектными наименованиями № 23-31, 23-16, 23-17, 23-30, А98 в городе Астана. Жилые дома. Лоты 14/1-14/6 общей площадью 9,4 тысяч квадратных метров на 150 квартир.

Вместе с тем, в текущем году будет завершено строительство двух МЖК на 656 квартиры общей площадью квартир 32 тысячи квадратных метров, реализация которых осуществляется в рамках Антикризисного плана путем выкупа облигаций местного исполнительного органа, в том числе:

- строительство МЖК в районе пересечения улицы Кошкарбаева и проспекта Жумабаева (проектируемого), участок-1, на 292 квартиры с общей площадью 14,96 тысяч квадратных метров;

- строительство многоквартирных жилых комплексов в районе пересечения улицы Кошкарбаева и проспекта Жумабаева (проектируемого) участок-2, на 364 квартиры с общей площадью 16,93 тысяч квадратных метров.