Какие вопросы волнуют казахстанских студентов в Китае  

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - 23 декабря 2016 года посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев провел традиционную встречу с представителями Ассоциации казахстанских студентов в Китае (KSAC), докторантами и магистрантами, обучающимися в г.Пекин, для подведения итогов года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Cостоялся свободный обмен мнениями по проблемным и актуальным вопросам, волнующим студенческое сообщество Казахстана в Китае: трудоустройство одаренных и перспективных выпускников, прохождение ими производственных практик на китайских предприятиях и в загранучреждениях РК на территории КНР, активизация деятельности «Центра Казахстана» при Пекинском университете иностранных языков и др.



Ш.Нурышев отметил, что при активном участии казахстанских студентов организован ряд мероприятий по празднованию 25-летия Независимости РК в городах Пекин, Урумчи, Сиань и Шанхай. Он положительно оценил высокий уровень проведения в мае 2016г. в г.Чунцин 5-го юбилейного Курултая казахстанских студентов в Китае, в котором приняло участие свыше 100 студентов, обучающихся в городах Пекин, Шанхай, Ухань, Сиань, Урумчи, Ланьчжоу, Нанкин, Тяньцзинь, Шэньян и Гуанчжоу.







Посол подчеркнул важную роль казахстанских студентов в продвижении положительного имиджа страны, реализации государственных программ «100 конкретных шагов», общенациональной идеи «Мәңгілік Ел», Новой экономической политики «Нұрлы Жол» и ее сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, один путь».









Шахрат Нурышев призвал студентов принять более активное участие в волонтерском движении международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» и зимней студенческой Универсиады-2017, а также мероприятиях в рамках Года туризма Китая в Казахстане.

Наиболее активным и проявившим себя в течение года студентам были вручены благодарственные грамоты Посла.



Напомним, в настоящее время на территории Китая обучается более 11 тысяч казахстанцев по программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры и языковых стажировок.



