Какие страны наиболее популярны у казахстанцев этой зимой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Представители туристических агентств рассказали, какие направления наиболее популярны этой зимой у казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В зимний период туристы предпочитают разный отдых, смотря от целей поездки. Многие, конечно же, предпочитают пляжный отдых, там, где тепло. Это Хайнань (Китай), Таиланд, Эмираты. Люди, которые уже всем этим насытились, ездят в Лапландию, детей своих возят. Некоторые предпочитают экскурсионный отдых, они ездят в Европу на Новый год, потому что там благоприятная будет погода, чтобы посмотреть достопримечательности», - рассказала о предпочтениях отечественных туристов менеджер по туризму Индира Мусаева.

Она также отметила ТОП-3 стран, где все же чаще всего предпочитают отдыхать казахстанцы на эти зимние праздники, судя по заполняемости самолетов это: Таиланд, Индия, Финляндия.



По ее словам, изменения в предпочтениях казахстанцев все же есть: туристы начали смотреть на дальние направления, к примеру, на Бразилию, чему способствовала отмена визового режима. Казахстанские туристы также продолжают ездить в Турцию - на этом направлении ничего не поменялось.



В то же время она отметила, что поток туристов по сравнению с прошлым годом уменьшился.



«Процентов на 15, не больше. Я считаю, что это из-за кризиса, потому что наблюдалось повышение доллара, а зарплаты не повысились, туризм все равно зависит от валюты», - подчеркнула специалист.



Что касается цен на турпутевки, то отдохнуть в странах Ближнего Востока можно в тенговом эквиваленте за 150 тысяч, куда входит перелет и турпакет на 7 дней. Если брать направления подальше, к примеру, Европу, то такой отдых будут стоить минимум 280 тысяч тенге.



В свою очередь объектами внутреннего туризма, пользующихся у наших соотечественников популярностью, являются горные дома, гостевые домах в горах Алматы, Боровое, санаторий Сарыагаш.



В другом турагентстве подчеркнули, что полностью заполнены рейсы во Вьетнам, хорошая заполняемость в Таиланд на новогодние туры, на Гоа (Индия) и ОАЭ, добавив, что туристический поток остается на уровне прошлого года. Цены на самые популярные направления начинаются от 800 долларов на человека и выше.



Еще в одном турагентстве составили свой ТОП из 5 стран, где предпочитают отметить Новый год казахстанцы: Гоа (Индия), Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланка и Вьетнам, подчеркнув, что поток туристов аналогичен прошлому году.