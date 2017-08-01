Какие страны инвестируют в сельское хозяйство Казахстана, рассказали в КазАгро

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководство нацхолдинга «КазАгро» рассказало журналистам, инвесторы каких стран готовы вложить средства в сельское хозяйство в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях реализации государственных задач по стимулированию развития агропромышленного комплекса холдингом принимаются меры по увеличению инвестиций в данную отрасль страны. Основными источниками финансирования инвестиционной программы холдинга «КазАгро» являются привлеченные средства, как на внутренних, так и на внешних рынках капитала», - рассказала сегодня на пресс-конференции в СЦК председатель правления холдинга Гульназ Атамкулова.

По ее словам, дочерние компании холдинга также работают над привлечением иностранного капитала для развития сельскохозяйственного сектора Казахстана. В результате за последние почти пять лет холдинг и его дочерние компании привлекли в сектор АПК иностранных инвестиций на сумму более чем 375 млрд тенге.

«В настоящее время ведутся переговоры с Европейским инвестиционным банком о привлечении средств на сумму 100 млн евро сроком до 10 лет в целях финансирования следующих проектов: по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в аграрном секторе РК; по содействию развитию сельских микро-, малых и средних предприятий и реализации малых и средних проектов субъектами частного предпринимательства», - рассказала она.

Одним из видов привлечения прямых инвестиций в АПК, как сообщила Атамкулова, являются фонды прямых инвестиций. Так, пилотным стал совместный казахстанско-венгерский фонд прямых инвестиций с начальной капитализацией 40 млн долларов США и планируемым увеличением капитализации фонда до 150 млн долларов США посредством привлечения дополнительных инвесторов.

Фонд нацелен на развитие уже действующих проектов АПК, испытывающих в настоящее время нехватку ресурсов, а также финансирование новых, в рамках таких направлений, как животноводство, птицеводство, плодоовощеводство, рыбоводство, молочное производство, зерновые и масличные культуры и сборка сельхозтехники.

По информации холдинга, ныне действующая законодательная база аграрного сектора соответствует требованиям мировой рыночной экономики и направлена, прежде всего, на защиту и поддержку предпринимательства. Это подтверждается рейтингами Doing Business (Казахстан занимает 35 место из 190 стран по показателю «Легкость ведения бизнеса» и 42 место из 180 стран по показателю «Индекс экономической свободы»).

Напомним, в Послании народу Казахстана Глава государства отметил, что аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики. В этих целях принята госпрограмма развития АПК на 2017-2021 годы, где приоритетом определено обеспечение производства востребованной на рынках конкурентоспособной продукции АПК.