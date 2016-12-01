Какие специалисты получают самые высокие зарплаты в РК  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - У научных работников, разработчиков и аналитиков среднемесячная зарплата достигла 326,7 тысячи тенге, сразу на треть больше, чем годом ранее. В прошлом году самые высокие зарплаты получали горняки, пишет energyprom.kz.

Самые низкие среднемесячные заработные платы - у педагогов: всего 87,5 тыс. тг. При этом именно в сфере образования задействовано наибольшее число трудоустроенных казахстанцев - 10,9% от всех наемных работников.

По итогам третьего квартала самые высокие среднемесячные заработные платы получали сотрудники, занятые научно-исследовательскими разработками и изысканиями, техническими испытаниями, аналитикой и консалтингом (326,7 тыс. тг, рост более чем на треть по сравнению с прошлым годом).

На втором месте - работники горнодобывающего сектора и разработки карьеров (313,2 тыс. тг, +16,2% за год). Далее - финансисты и страховщики (254,9 тыс. тг, +9,2% за год).

Примечательно, что самые высокие темпы годового роста отмечены в самом высокооплачиваемом секторе научной деятельности (на 34,7%), и в самом низкооплачиваемом секторе - сфере образования (+20% за год, до 87,5 тыс. тг).







Впервые заработные платы научной элиты - аналитиков, испытателей и техразработчиков - обогнали сектор горной добычи в последнем квартале прошлого года, и в III квартале 2016 года разрыв увеличивается в пользу интеллектуального труда.







Наибольшее количество наемных работников приходится на самую низкооплачиваемую отрасль - образование (995,6 тыс. человек, это 10,9% от всех трудозанятых в РК). В то же время, за год количество педагогов и прочих сотрудников образовательной сферы снизилось на 0,7%.

На втором месте - оптовая торговля и ритейл, где трудоустроено 8,3% наемных работников - 696,4 тысячи казахстанцев (+7,1% за год).

Третье место - за сектором переработки (527,2 тыс. человек, +8,7% за год).

Наибольший приток кадров отмечен в риэлторской деятельности (+29,8% за год, до 102,5 тыс. чел.), в научно-профессиональном сегменте (+19%, до 229,4 тыс. чел.), и в сфере сервиса - административного и вспомогательного обслуживания (+14,7%, до 251,6 тыс. человек).





