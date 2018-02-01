Какие призовые получат казахстанские паралимпийцы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва Алексей Крючков в разговоре с корреспондентом СИА «SPORTINFORM» рассказал, какие призовые получат казахстанские паралимпийцы, если завоюют медали на Паралимпийских играх в Пхёнчхане-2018.

«Этот вопрос уже решен и, как Олимпийская команда, наши паралимпийцы за «золото» получат 250 тысяч долларов, серебряная награда оценивается в 150, а за третье место спортсмены получат 75, - отметил Крючков. - Также предусмотрены денежные выплаты за 4, 5 и 6 места. Это 30, 10 и 5 тысяч долларов соответственно. Был проведен мониторинг среди премиальных выплат за победы у других государств, который показал, что такие высокие денежные премии нет ни в одной стране. Казахстан идет на первом месте. Это очень хороший стимул, однако, я надеюсь, что для наших паралимпийцев он не станет основным. Главное здесь - патриотизм, любовь к Родине и победа ради нее, а денежные выплаты просто очень приятное приложение».

Напомним, зимние Паралимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 18 марта 2018 года. В играх примут 670 спортсменов. В программе соревнования по шести дисциплинам: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, хоккей-следж, сноуборд и керлинг на колясках.

От Казахстана в Пхёнчхане выступят семь представителей нашей страны. Кайрат Канафин (лыжные гонки и биатлон), который выйдет на дистанцию со своем гидом-спортсменом Антоном Ждановичем, а также Александр Герлиц, Сергей Усольцев, Денис Петренко, Александр Колядин и Жаныл Жалтабаева - все в лыжных гонках.