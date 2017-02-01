Какие поправки предлагает МИР РК в Кодекс о недрах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр по инвестициям и развитию РК Тимур Токтабаев рассказал, какие поправки разработаны ведомством в Кодекс РК «О недрах и недропользовании», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В действующий закон «О недрах и недропользовании» вносились изменения порядка 20-ти раза, это очень много, конечно, это не нравится инвестору, вносит какую-то неясность в многие вопросы. Поэтому уже логически мы подошли к вопросу, когда необходима кодификация всего законодательства. Это был долгий процесс, к этому, можно сказать, шли с 2010 года. Сегодня такое решение по поручению Главы государства принято», - сказал Токтабаев, комментируя основные нововведения в проекте Кодекса в ходе общественных слушаний в ведомстве.

Он пояснил, что основной акцент в разработанном проекте Кодекса «О недрах и недропользовании» направлен, прежде всего, в сторону развития геологоразведки, а также принятию международных стандартов.

«Основное - это необходимо внедрение международных стандартов. Международные стандарты позволяют действующим компаниям Казахстана, если они будут им соответствовать, стать в два-три раза дороже. Я уже не говорю, про те больше планы по привлечению в геологоразведку больших средств. У нас минеральная-сырьевая база, которая досталась от Советского союза, находится в активной разработке. Поэтому мы должны думать о приросте запасов, расширении минерально-сырьевой базы на будущий год. То есть мы должны ту тенденцию, которая была достигнута, те наработки, которые геология сделала, их наоборот развить, укрепить и позволить появиться новым месторождениям. По прогнозам геологов, основные открытия впереди, поэтому акцент в Кодексе - это геологоразведка, упрощение процедур и переход на международные стандарты», - пояснил вице-министр.

Кроме того, в новом Кодексе разработаны нормы, заметно упрощающие предоставление права недропользования по аналогии Австралийской модели путем внедрения лицензионного порядка.

«Самое главное, инвестор должен обладать очень быстрым документом, который предоставляет ему право на проведение работ. Сейчас это контрактное недропользование. В международной практике сейчас активно используется лицензия, потому что лицензию легче выдать. То есть ее можно выдать буквально за 3-5 дней. Это подтверждает твое право. Сейчас же инвесторы 1,5-2 года ждут, думаю, не у каждого есть такое терпение, поэтому выбирают другие страны не в пользу Казахстана. Мы хотим, чтобы инвесторы приходили именно к нам. Для этого мы и разработали проект Кодекса», - добавил он.

Ожидается, что новый Кодекс о недрах с поправками примут до конца года.

«Согласно Посланию Президента, Кодекс РК «О недрах и недропользовании» должен быть подготовлен и введен в действие до конца года с поправками в налоговое законодательство. И очень правильно, что на начальной стадии стали проводиться вот такие публичные обсуждения. Сегодня здесь присутствует широкая геологическая общественность, представители горно-металлургического сектора, эксперты и представители различных отраслей экономики, которые связаны с горно-металлургическим сектором, поэтому очень важно сегодня широко обсудить, изначально дать правильные ориентиры - каким должен быть этот Кодекс к концу года», - добавил исполнительный директор Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай Радостовец.

Проект Кодекса разработан в рамках исполнения поручений Главы государства, закрепленных в Национальном плане «100 шагов» (74 и 75 шаг). Новый проект Кодекса РК «О недрах и недропользовании» предусматривает следующие концептуальные изменения:



- упрощение предоставления права недропользования по аналогии Австралийской модели путем внедрения лицензионного порядка по принципу «Первый пришел - первый получил»;



- переход на международный порядок оценки запасов;



- предоставление открытого доступа к геологической информации и перевода ее в цифровой формат;



- пересмотр перечня общераспространенных полезных ископаемых;



- усиление положения по ликвидации месторождений для обеспечения экологической безопасности страны при закрытии рудников;



- предусмотрены гарантии стабильности для действующих контрактов на недропользование и другие.