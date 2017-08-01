Какие памятники культуры входят в сакральную карту Астаны 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Имидж столицы Астаны уже сформирован и во многом благодаря культурным объектам города, являющимся не только местом средоточия материальной и духовной культуры, организации и проведения мероприятий, но и объектами культуры и истории. Об этом сообщает astana.gov.kz.

По аналогии с мировыми городами популяризация Астаны отечественным и иностранным гостям должна включать полный ассоциативный ряд, как новых архитектурных творений, так и презентабельных зданий прошлых лет.

На сегодняшний день в Астане имеется 46 памятников истории и культуры, включающие 34 памятника архитектуры и градостроительства и 12 археологических памятников. Из них по значимости 2 памятника - республиканского значения, 44 - местного. По всем памятникам определены охранные зоны и установлены таблички, информирующие о том, что они находятся под охраной государства.

За 2013, 2015, 2016 годы отреставрировано 13 памятников историко-культурного наследия Астаны, среди которых триумфальная арка «Мәңгілік ел», монумент «Астана Байтерек», монумент «1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым», памятник Абаю, памятник С. Сейфуллину (пр. Женис), памятник хану Кенесары, здание постановочного цеха Казахского муздрамтеатра им. К. Куанышбекова (бывшая мусульманская школа Х1Х в.) и др.

В настоящее время в Астане сакральными определены 20 памятников истории и культуры, которые подлежат сохранению и популяризации в рамках программы Елбасы «Рухани жангыру». Представляем вниманию жителей и гостей столицы первые 10 памятников.

Городище Бозок находится на восточном берегу озера Бузукты, в черте города, на территории Есильского района. Памятник состоит из четырех частей, занимающих в целом площадь около 40 га.

Центральными градообразующими являются три площадки размерами порядка 35х35 м, названные «кварталами». Каждый из них обнесен валом и внутренним рвом. Внутри трехчастной композиции находится сакральный центр городища, где открыты основания двух кирпичных мавзолеев, одного минарета, кирпичеобжигательной печи и 11 погребальных сооружений.





Могильник Шубар расположен в 15,5 км к северо-востоку от Астаны, в 1 км северо-восточнее села Шубар. Объект состоит из двух земляных насыпей, вытянутых по линии восток-запад.





Могильник Саркрома - юго-восточная окраина Астаны. Могильник представляет собой цепочку земляных кольцевых оградок в форме эллипса. Средний диаметр сооружений 10х11 м. Высота - 0,5 м. Ширина кольцевых стен составляет 2 м.





Могильник Куйгенжар - восточная окраина города Астаны. Могильник Куйгенжар III-I вв. до н.э. Могильник состоит из 5 курганов, вытянутых цепочкой. Курганы представляют собой земляные с каменным панцирем насыпи диаметром 12-42 м, высотой 1-2 м.





Одиночный курган Коктал расположен в северной части города, в 1,5 км к северу от поселка Коктал.





Здание постановочного цеха Казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева (бывшая мусульманская школа) XIX, ул. Отырар, 1/3. Здание расположено в центре города, недалеко от пересечения улицы Абая и проспекта Республики.





Здесь в начале ХХ века располагалась первая мусульманская школа Акмолинска. С 1907 года при медресе функционировала киргизско-татарская начальная школа, в которой обучались 27 учеников. Позже школа была преобразована в 7-летнюю. В доме № 29 (ул. Отырар, 1/2) учились девочки, а в № 31 (ул.Отырар, 1/3) - мальчики. В 1912-1916 годах в этой школе преподавал выдающийся поэт, писатель, общественный деятель Сакен Сейфуллин. Памятник представляет собой провинциальную постройку, являющуюся одним из своеобразных образцов деревянного зодчества конца XIX - начала ХХ вв. Бывшая мусульманская школа является памятником республиканского значения.

Мусульманское кладбище «Караоткел», 1609-1962 гг., расположено в микрорайоне Жастар. По данным общественного объединения аксакалов «Ак Орда», на кладбище «Караоткел» находятся захоронения, возраст которых 300-400 лет. Есть более 100 погребений с арабскими надписями. Согласно некоторым легендам, на кладбище могут быть похоронены сын хана Тауке Самеке, старший султан Акмолы К. Кудаймендин, воины батыров Богенбая, Кабанбая, Амангельды Иманова, купец Б. Косшыгулов и др.

Памятник представляет собой обширный некрополь общей площадью 17 125 кв. м. Некрополь располагается в пределах Алматинского района столицы и ограничен по периметру улицами Асан Кайгы (Гастелло), Тархана, Манаса. Погребения выражены небольшими холмами и надгробными конструкциями - кулпытасами.





Школа Б. Косшыгулова начала ХХ в, проспект Абая, 24. Памятник расположен в центре исторической части города на пересечении улиц Абая и Бокейхана. Возникновение памятника связано с именем Баймухамбета Косшыгулова - купца 1-й гильдии, владельца кондитерско-пряничной фабрики в городе Акмолинске. Б. Косшыгулов на собственные средства построил мечеть и школу для мусульманской молодежи.

Здание школы, первоначально одноэтажное, построено из обожженного кирпича в технике узорчатой кладки, характерной для конца 19 - начала 20 веков. В 1986 году была проведена реконструкция без учета историко-культурной ценности здания и надстроен второй этаж, немного изменивший облик здания. В настоящее время в здании расположен «Казкоммерцбанк».





Константино-Еленинский собор, 1854 год, проспект Республики, 12-Б.

Старейший в городе православный храм располагается в центральной части города. Церковь строилась в 1854-1856 гг. за счет казны Сибирского казачьего войска. 8 июля 1856 года соборный протоиерей Иоанн Торопов освятил церковь во имя святых равноапостольных царей Константина и Елены. Первым настоятелем церкви стал священник Михаил Никольский. Окончательные работы по внешней отделке храма завершились летом 1858 года. Указом от 27 апреля 1893 года Тобольская духовная консистория разрешила, по требованию Акмолинского казачества, перенос Константино-Еленинской церкви в Акмолинскую станицу на площадь. Закладка на станичной площади была произведена 14 мая 1900 года. По-прежнему храм был устроен однопрестольным в плане, выдержан в форме правильного креста, но появились и существенные изменения: храм стал пятиглавым. Это соответствовало официальному направлению зодчества тех лет.

В 1938 году Константино-Еленинская церковь была закрыта. В 1940 году здание было передано под историко-краеведческий музей. Во время Великой Отечественной войны, в 1941-1942 годах, в здании церкви размещался отдельный батальон связи 29 стрелковой дивизии, формировавшейся в Акмолинске. В 1942 году по многочисленным просьбам верующих в Акмолинске было разрешено возобновление богослужений в Константино-Еленинской церкви.





Ограждение «зеленой» мечети, 1895 год, проспект Абая, 83. В 50-е гг. ХХ века на этом месте построили трехэтажный жилой дом. До наших дней сохранился лишь фрагмент ограждения «зеленой» мечети, представленный кирпичными столбами и металлическими кованными ажурными решетками. Общая длина сохранившегося участка - 71,5 м.





Каменное ограждение мечети располагается в центральной части города. Мечеть находилась на бывшей Церковной улице (ныне угол проспектов Абая и Республики). У населения она называлась «татарская» или «зеленая». Татарской она называлась потому, что была построена на личные средства самого богатого торговца Акмолинска, крупного скотопромышленника, купца 2-й гильдии Нурмухамеда 3абирова в 1895 году. А негласное наименование «зеленая» получила благодаря зеленой масляной краске, которой она была покрашена.

