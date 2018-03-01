Какие инфекции распространены на территории РК - Минздрав
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В комитете охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК рассказали, какие инфекции сейчас распространены на территории страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В настоящее время в Астане, как и в целом по республике, отмечается циркуляция вирусов гриппа А и В, и негриппозных инфекций - парагриппа, аденовирусная, респираторно-синитициальная, метапневмовирусная, бокавирусная и риновирусные инфекции. Новых неизвестных вирусов не обнаружено», - сообщили в комитете в ответ на запрос редакции.
Отмечается, что в общей сложности в Казахстане, с начала эпидсезона (с 1 октября 2017 года) зарегистрировано 384 889 случаев ОРВИ, уровень заболеваемости на 18% ниже уровня прошлого года. Основную долю заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет (66,5%).
«На сегодняшний день зарегистрировано 1263 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, что в 1,8 раза ниже уровня прошлого года. В Казахстане в настоящее время регистрируется сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, что соответствует прогнозу Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения РК», - сказали в комитете охраны общественного здоровья.
В Астане ОРВИ заболело 47645 человек, из них гриппом - 179 человек. Удельный вес детей до 14 лет составляет 63,1%.
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