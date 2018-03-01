Какие голливудские мультфильмы покажут на казахском языке в 2018 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стало известно, какие голливудские мультфильмы охватит проект по дубляжу на казахский язык, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в кинопрокатной компании «Меломан», в этом году полноценный качественный дубляж ожидает три голливудских проекта.

«Проект дубляжа голливудских фильмов на казахский язык продолжится и в этом году. К выходу на казахстанские экраны готовятся локализованные версии таких ожидаемых фильмов, как «Суперсемейка 2» (релиз - 14 июня), «Монстры на каникулах 3» (релиз 12 июля) и «Ральф против интернета» (релиз 22 ноября)»,- рассказали в пресс-службе компании «Меломан».

Дубляж голливудских проектов на казахский язык делается по самым высоким требованиям - голоса актеров дубляжа утверждаются на самих студиях, выпускающих фильмы и мультфильмы. А перевод и сам дубляж должны быть такими, чтобы все выглядело естественно.

«Что считается высшим качеством дубляжа? У зрителя просто должно быть ощущение того, что фильм снимался на казахском языке, а актеры говорили именно на этом языке. Поэтому требование «Диснея», к примеру, голос актера дубляжа должен полностью слиться с персонажем, с оригиналом», - отмечает режиссер дубляжа нескольких проектов Айжан Жамшитова.

Проект направлен на популяризацию казахского языка.



«Когда мы делали «Тачки-2», многие дети не знали слова «найзағай». Они узнали, что на казахском языке «молния» - это найзағай, потому что такое было прозвище у Маккуина. До этого это слово не было в обиходе. Я уверен, что интеграция определенных слов внутри фильма может увеличить интерес к нашему языку. Я знаю даже случаи, когда кинотеатры полностью наполнялись детьми, а приводили их преподаватели по казахскому языку в образовательных целях», - рассказывал ранее корреспонденту Казинформа гендиректор ТОО «Меломан» Вадим Голенко.



Отметим, что мультфильм «Тайна Коко», являющийся на данный момент последним дублированным на казахский язык из голливудских фильмов, получил премию «Оскар» в двух номинациях - «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая песня».



Напомним, что с 2011 года Корпоративный фонд «Болашак» совместно с компанией «Disney» и «Меломан» осуществляет уникальный проект по переводу серии культовых голливудских фильмов. Проект по дубляжу фильмов является социальным и не преследует коммерческих целей. Мировые блокбастеры, средний бюджет которых превышает 200 млн. долларов, становятся в результате высокотехнологичного дубляжа абсолютно национальным продуктом. Казахский стал 2 тюркским языком, 7 языком Sony Pictures, 39 языком Walt Disney и вошел в 7-ку основных языков голливудских фильмов, доступных для просмотра на DVD, Blu-Ray по всему миру. За время действия проекта осуществлен дубляж 23-х зарубежных кинокартин.

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