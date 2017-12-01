Какая погода ждет казахстанцев на Новый год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ясная морозная погода ожидается в Казахстане в новогоднюю ночь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

«В Новогоднюю ночь ожидаем ясную морозную погоду без осадков. В ночные и утренние часы ожидается туман», - сказала представитель «Казгидромета» Ардак Калменова.

Она также сообщила, что в республике ожидается похолодание с 28 декабря.

По ее словам, на западе страны температура опустится до 10-15 градусов ниже нуля, местами до минус 20, на севере - до минус 20-25, местами 28 градусов ниже нуля. На востоке - до 20-25, местами 30 градусов мороза. В южных регионах - 5-10, местами 15 градусов ниже нуля.