Новости
Какая погода ждет казахстанцев на Новый год
25 Декабря 2017 17:27 530
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ясная морозная погода ожидается в Казахстане в новогоднюю ночь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.
«В Новогоднюю ночь ожидаем ясную морозную погоду без осадков. В ночные и утренние часы ожидается туман», - сказала представитель «Казгидромета» Ардак Калменова.
Она также сообщила, что в республике ожидается похолодание с 28 декабря.
По ее словам, на западе страны температура опустится до 10-15 градусов ниже нуля, местами до минус 20, на севере - до минус 20-25, местами 28 градусов ниже нуля. На востоке - до 20-25, местами 30 градусов мороза. В южных регионах - 5-10, местами 15 градусов ниже нуля.
Ключевые слова: Погода,
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- В Казахстане похолодает во второй половине недели
- Автобусы с хоккеистами застряли в Павлодарской области
- Из-за гололеда закрыты автодороги в трех областях Казахстана
- Снег прогнозируют синоптики в Казахстане в понедельник
- Синоптики предупредили о метели и гололеде в Астане и Акмолинской области
- В четырех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
- Осадки ожидаются на большей части Казахстана в воскресенье
- В Комитете гражданской авиации рассказали о причине тумана в Шымкенте
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Назым Шаханова
954-047