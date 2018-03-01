Какая погода будет весной и летом в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эксперты Казгидромета озвучили прогноз погоды на ближайшие полгода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В течение месяца весеннее тепло не раз будет сменяться возвратами холодов. При этом, существенное понижение температуры ожидается в конце первой декады, когда на севере, востоке и в центре страны температура воздуха понизится ночью до -5-15 градусов, до 0+5. На юге и юго-востоке республики ночью до 0...5 тепла, до +5+10 тепла. Согласно прогнозу, в середине второй и третьей декады апреля с юго-западными потоками со Средней Азии установится не по сезону теплая, а на юге страны жаркая погода. Температура воздуха поднимется днем: в северной части до +15+23 тепла, в южной части - до +20+28 тепла», - сообщила директор гидрометцентра РГП «Казгидромет» Марина Шмидт на пресс-конференции в СЦК.

По ее словам, погода в апреле бывает обманчивой, и вслед за повышением температуры в начале и в конце третьей декады ожидается похолодание.

«В начале и конце третьей декады ожидается похолодание. (...) Июнь и июль ожидаются прохладными и преимущественно дождливыми, за исключением запада и юга республики, где осадков ожидается меньше нормы. В августе в большинстве областей температура воздуха ожидается около нормы, исключением станет западная часть, где прогнозируется жаркая погода с температурой выше нормы на 1-2 градуса», - отметила Шмидт.

Она также отметила, что в первые осенние месяцы по долгосрочному прогнозу ожидается комфортная погода, именуемая в народном календаре, как «бабье лето».