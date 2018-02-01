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Как защитить квартиру от воров - рекомендации полиции

26 Февраля 2018 20:36 272
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Как защитить квартиру от воров - рекомендации полиции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полиция Астаны рассказала о мерах по защите своих квартир от воров, передает МИА «Казинформ».

Во-первых, отмечается на странице в Facebook ДВД Астаны, рекомендуется оборудовать дома и подъезды камерами наблюдения, которые снижают вероятность квартирных краж.

Желательно, чтобы входная дверь квартиры открывалась наружу. Короб двери и сама дверь должны быть оборудованы противосъемными штырями, замков должно быть не менее двух и разных систем, отмечают полицейские.

Владельцам частных домов необходимо убедиться в том, что главный вход в доме закрыт на ночь. Владельцам квартир, находящихся на первых этажах, рекомендуется не оставлять на ночь открытым окно. На окна, в которые можно забраться, лучше всего установить решетку или поставить сигнализацию.

Уезжая в отпуск или на выходные, необходимо обратиться к знакомому или соседу с просьбой понаблюдать за жильем, оставить ему контактный номер телефона.

В ходе проведения с 20 по 22 февраля оперативно-профилактического мероприятия «Квартира» полицейскими Астаны задержаны 14 квартирных воров, раскрыто 8 ранее совершенных краж из квартир, в том числе одна кража, совершенная в прошлом году.

В частности, была задержана преступная группа в составе 4 жителей Жамбылской области, которым в настоящее время доказано совершение ряда краж из домов на территории столицы. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 188 «кража» УК РК, проверяется их причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям. Установлено, что задержанные проникнув в дома граждан, путем отжима пластиковых окон, совершали кражи денежных средств, ювелирных и других ценных вещей.

 

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Ключевые слова: Происшествия,
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