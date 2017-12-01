Как встречали победителей Высшей лиги КВН в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поклонники встретили в аэропорту Астаны победителей Высшей лиги КВН-2017 - команду «Спарта», передает МИА «Казинформ».

Публикация от Команда КВН "Спарта Номад" (@sparta.astana.promotion) Дек 19, 2017 at 5:25 PST

Видео, на котором видно, как казахстанских КВН-щиков встречают в Астане, опубликовано в официальном аккаунте команды.

Публикация от Команда КВН "Спарта Номад" (@sparta.astana.promotion) Дек 19, 2017 at 5:28 PST

Напомним, 15 декабря в Москве прошел финал Высшей лиги КВН. Первое место заняла команда «Спарта Номад», на втором месте - «Радио Свобода» (Ярославль), третье место заняла команда «Плюшки» (Тверь).

Публикация от Команда КВН "Спарта Номад" (@sparta.astana.promotion) Дек 19, 2017 at 6:09 PST

До этого казахстанские команды КВН ни разу не выигрывали Высшую лигу.

Шоумен, актер и продюсер Нурлан Коянбаев назвал триумф «Спарты» заслуженным.