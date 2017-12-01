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Как встречали победителей Высшей лиги КВН в Астане

20 Декабря 2017 09:10 1499
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Как встречали победителей Высшей лиги КВН в Астане

 АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поклонники встретили в аэропорту Астаны победителей Высшей лиги КВН-2017 - команду «Спарта», передает МИА «Казинформ».

Видео, на котором видно, как казахстанских КВН-щиков встречают в Астане, опубликовано в официальном аккаунте команды.

Напомним, 15 декабря в Москве прошел финал Высшей лиги КВН. Первое место заняла команда «Спарта Номад», на втором месте - «Радио Свобода» (Ярославль), третье место заняла команда «Плюшки» (Тверь).

До этого казахстанские команды КВН ни разу не выигрывали Высшую лигу.

Шоумен, актер и продюсер Нурлан Коянбаев назвал триумф «Спарты» заслуженным.

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Ключевые слова: Астана,
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