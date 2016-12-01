Как украсили Астану к Новому году   

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астана заметно преобразилась к Новому году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Управлении культуры, ежегодно для столицы Казахстана создается новая концепция по оформлению города, которая предусматривает новогодние мотивы и цветовые решения. В этом году - это бирюзовый оттенок.











Перекрестки, "островки" дорожных развязок и припарковые зоны украсили новые 3D малые архитектурные формы более 20 видов: «Волшебная беседка», «Ледяные олени», «Круг синий с игрушками», «Паровозик», «Елка с игрушками» и другие.

















В сказочном стиле оформлены фонтанные группы на площади «Қазақ Елі», у монумента «Отан Корғаушылар», у Дворца Школьников и на площади перед акиматом Сарыаркинского района. По-новому оформлены деревья вдоль городских дорог, мостовые и дорожные ограждения и парковые фонарные столбы.













Необычные и яркие световые инсталляции в виде тоннелей установлены возле концертного зала «Астана» (бывший Конгресс-холл), на проспекте Б. Момышулы и на Водно-зеленом бульваре.







Площадь у монумента Байтерек украшена большой светоиллюминационной композицией «Дворцовая стена» с беседками с добавлением мотивов международной выставки ЭКСПО-2017. В этом году более 50 фасадов зданий оформлены элементами новогодней тематики и предстоящей выставки ЭКСПО-2017.





На территории города установлено 37 елочных конструкций. Новогодние елки установлены возле ТРЦ «Хан Шатыр», у монумента «Қазақ Елі», перед рестораном Music Hall, перед столичным цирком, перед международным аэропортом «Астана», возле ледового дворца «Алау», перед главным входом в парк «Столичный», перед акиматом района «Есиль», у здания Академии хореографии, на Центральной городской площади, перед зданием Министерства финансов РК, напротив Дворца «Жастар», перед ТД «Жаннур», перед театром «Жастар», на 188 улице, на набережной реки Акбулак. Помимо этого, ежегодно новогодние елки устанавливаются представителями малого и среднего бизнеса при оформлении прилегающей территории.













«В новогоднем оформлении города ежегодно используются гирлянды и украшения, оставшиеся с прошлых лет. Для оформления применяются как целые конструкции, так и отдельные сохранившиеся элементы, части, подлежащие ремонту, восстанавливаются. Также в праздничном украшении города активно участвуют представители малого и среднего бизнеса, которые устанавливают на своей территории елки и празднично оформляют фасады зданий», - говорится в сообщении Управления культуры Астаны.













